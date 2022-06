Gratis waardebon voor alle Hoeksche Waardse huishoudens: tochtstrip, ledlamp of folie?

Woongenot Gerrie wreed verstoord door komst van enorm appartemen­ten­com­plex: ‘Een nachtmer­rie’

Woon je in je droomhuis met een prachtige diepe tuin, wordt de idylle ineens wreed verstoord, doordat je een enorm appartementencomplex als buurman krijgt. Het was alsof de grond onder haar voeten wegzakte, toen Gerrie Dahler vernam wat een projectontwikkelaar met het pand in Oud-Beijerland - waar nu Scapino is gevestigd - van plan is.

8 juni