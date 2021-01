Groot verdriet na dood jong stel Simone (21) en Martijn (25): ‘We gaan je lach en enthousiasme missen’

Vierde au­to-in­braak in een paar dagen tijd in Oud-Beijerland

12 januari In de nacht van maandag op dinsdag hebben een of meerdere dieven geprobeerd in te breken in een auto aan de Sabina van Beijerenstraat in Oud-Beijerland. Het is de vierde keer dit jaar in het dorp, meldt de politie.