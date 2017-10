Haagse 'cowboys' wacht flinke straf voor inbraak in 's-Gravendeel

Ömer A. (19) uit Den Haag is een van de drie verdachten en heeft voor een tiener een indrukwekkend strafblad. Op zijn zestiende legde de kinderrechter in de Hofstad hem al 115 dagen jeugddetentie op met een proeftijd van twee jaar. Anderhalf jaar geleden strafte diezelfde rechter hem opnieuw voor een delict: 35 dagen. Ook met een proeftijd van twee jaar.

Juist in die fase vergreep A. zich voor de derde keer. Samen met Ibrahim D. (18) en Hazem N. (19) reed hij in de nacht van 30 april op 1 mei in een twee snelle Audi’s door ’s-Gravendeel. Ze hielden halt op de Langestraat. Pal voor de plaatselijke Albert Heijn.

Nadat ze met zwaar gereedschap de glaspanelen uit de entree van de supermarkt hadden vernield en voor een waarde van 7.919 euro aan sigaretten - zo’n 1.200 pakjes - in grote dekbedhoezen hadden geladen werden ze overlopen door twee agenten. Na een melding van het stille, automatische inbraakalarm van de Albert Heijn stonden zij binnen één minuut voor de verbrijzelde supermarktentree.

Waarschuwingsschot

Maar van een arrestatie op heterdaad was absoluut geen sprake. Integendeel. In plaats van zich over te geven sprongen de drie tieners in twee razendsnelle vluchtauto’s, ramden in hun vlucht de politieauto en richtten een vuurwapen op een van de twee agenten, die daarop besloot een waarschuwingsschot te lossen.

Het geloste schot weerhield het Haagse trio echter niet van hun vlucht. Met behulp van de politiehelikopter werd al snel een vluchtauto teruggevonden tussen ’s-Gravendeel en de A16. Verlaten. Leeg.

Korte tijd later had de politie wel ‘prijs’. In de buurt van de Moerdijkbrug richting Brabant werd een van de drie verdachten aangehouden. Door de onverwachtse vlucht was hij onderkoeld geraakt. Omdat de twee medeverdachten mogelijk vuurwapengevaarlijk waren, werd uit voorzorg de complete A16 tussen de afslag ’s-Gravendeel bij Dordrecht en Moerdijk afgezet.

Ook werd een stuk van de Hogesnelheidslijn bij ’s-Gravendeel tijdelijk afgesloten. De twee tieners werden niet gevonden. Een groot deel van de buit werd later die dag in de supermarkt teruggevonden.

Opsporing verzocht

Omdat de gewelddadige ochtend veel indruk maakte in het dorp - een ondernemer noemde de ochtend ‘het Wilde Westen’ - en de twee verdachte tieners nog altijd niet waren getraceerd besteedde het televisieprogramma Opsporing Verzocht aandacht aan de zaak. Mede aan de hand van die uitzending konden de twee andere verdachten worden aangehouden.