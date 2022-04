Har (87) zat in oorlogstijd vol kattenkwaad: ‘Met een broekriem hebben de Duitsers me blauw geslagen’

Oorlogsverhalen uit de Hoeksche Waard Hanny (82) laatste ooggetuige dramati­sche dood verzets­strij­der Catharina Traas: ‘Krijg nóg rillingen’

In de vierdelige serie Oorlogsverhalen uit de Hoeksche Waard vertelt elke week een regiogenoot over zijn of haar herinneringen. Vandaag: Hanny Groeneveld-Van der Burgh (82) uit Zuid-Beijerland over de doodsangsten die ze in de oorlog heeft doorstaan en de voor haar ogen doodgeschoten Catharina Traas-De Jager, de ‘moeder van het verzet’. Hanny is de laatste die het drama van 7 mei 1945 kan navertellen.

12 april