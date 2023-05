Haringvlietbrug acht weken dicht? ‘Bleef het daar maar bij!’

Voor een ‘paar tientjes de neus’ de file vermijden? ‘Zou wel eens een goede oplossing kunnen zijn’

Met de verkeersellende na de eerste grote afsluiting van de Heinenoordtunnel nog vers in het geheugen, zoeken steeds meer bewoners en ondernemers van de Zuid-Hollandse eilanden naar alternatieven om van en op hun eiland te komen. Desnoods óver het Haringvliet als straks ook de brug er minstens zeven weken uit gaat. Een overtocht die per speedboot in slechts minuten is geklaard.