Haringvlietbrug moet dicht na dure vergissing met te zware betonblokken: ‘Het kon nét’

Slechteri­ken opgepast! Handhavers krijgen handboeien en mogen fouilleren

Meer taken, meer bevoegdheden en meer verantwoordelijkheden. Handhavers in de gemeente Hoeksche Waard krijgen per direct niet alleen handboeien, maar ook de bevoegdheid om te fouilleren. Ze mogen bovendien, als de situatie daarom vraagt, geweld gebruiken.

29 juni