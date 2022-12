Haringvlietbrug vijf nachten achtereen dicht voor weggebruikers

Het werk is niet van invloed op de reguliere bedientijden voor de hoge scheepvaart, aldus RWS. De brug is maandag, dinsdag, woensdag en donderdag afgesloten tussen 22.00 uur en 05.00 uur. Van vrijdag op zaterdag is de brug dicht van 22.00 tot 07.00 uur.

Brug totaal versleten

De Haringvlietbrug is in 1964 geopend en nu totaal versleten volgens Rijkswaterstaat. De brug wordt zeer intensief gebruikt door verkeer dat in de loop van de jaren ook steeds zwaarder is geworden. Per dag rijden ongeveer 66.000 voertuigen over de oeververbinding, die ruim een kilometer lang is.