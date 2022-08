Harry uit Numansdorp start gratis handeltje in zaden: ‘Specialer en gezonder dan je in de supermarkt vindt’

Anton professio­na­li­seer­de zijn dierenarts­prak­tijk tot hypermo­dern zorgcen­trum

Oudere lezers kennen de BBC-serie vast nog wel: James Herriot, over een jonge veearts op het Britse platteland die gaandeweg ontdekt dat het beroep van dierenarts in de praktijk heel anders is dan wat hij zich tijdens zijn studie heeft voorgesteld. Eigenlijk precies zoals het ook Anton Fennema (62), alweer dertig jaar hoofddierenarts van het AniCura Dierenziekenhuis Stroowaert in Oud-Beijerland, in zijn beginjaren verging.

6 augustus