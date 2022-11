‘Hé, viespeuk!’ RAD en gemeente Hoeksche Waard gaan de strijd aan tegen peuken op straat

GOZ klaar met wangedrag aanhang en grijpt in: vuurwerk in de ban en terras dicht

Het bestuur van GOZ grijpt in na nieuw wangedrag van de fanatieke aanhang. Ongeregeldheden tijdens de derby tegen Fortuna Be Quick eerder deze maand waren voor de club de druppel. Vuurwerk gaat in de ban en het terras gaat dicht.

30 oktober