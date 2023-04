Heinenoord opgelucht na uitblijven horrorscenario; nu nog zinvolle invulling van polder

Bord wakkert vrees aan voor ijsval van windmolens: ‘Als je zo’n brok op je hoofd krijgt, ben je echt dood’

Nederland kent heel wat ‘pas op'-bordjes. Pas op modder, laagvliegende vliegtuigen, overstekende bevers, eenden of kikkers. En nu is daar ook de waarschuwing: pas op voor grote brokken ijs die vanaf de wieken van een windmolen gelanceerd kunnen worden. En ja, die vind je sinds kort ook in de Hoeksche Waard, nabij Windpark Oude Maas.