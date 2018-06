Heinenoordtunnel naar Rotterdam vrij, zuidelijke buis pas na avondspits open

Voor het ongeluk werd in eerste instantie 'Code 10' afgegeven. Een code voor de hulpdiensten waaruit blijkt dat er tussen de tien en vijftien gewonden zijn gevallen. ,,Dat was naar aanleiding van de eerste melding van iemand die ter plaatse was'', weet de woordvoerder. ,,Aan de hand daarvan is een inschatting gemaakt en is er veel materieel naartoe gestuurd. Later afschalen is beter dan het te licht inschatten en moeten opschalen.''



De Veiligheidsregio heeft geen idee hoe lang de tunnel afgesloten zal zijn voor het verkeer. ,,Wij geven de weg weer veilig zodra dat kan. Het is vervolgens aan Rijkswaterstaat om de weg vrij te geven voor verkeer. Maar dat is onder meer afhankelijk van de beschadigingen aan de tunnelwand en het wegdek.''