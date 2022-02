Heldenactie op het Spui: ‘Als pont een minuut later bij ons was geweest, hadden we het niet overleefd’

Cultuur­huis krijgt met stichting meer vorm

De plannen voor een Cultuurhuis in het voormalig gebouw van de Willem Alexanderschool in de Jordaensdreef in Oud-Beijerland krijgen steeds meer vorm. De Stichting Cultuurhuis Hoeksche Waard, waarvoor ook al een driekoppig bestuur is geformeerd, is inmiddels in oprichting.

16 februari