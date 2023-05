Helder in Hoeksche Waard vanochtend

Van videobood­schap­pen tot platte kar: beleef van minuut tot minuut hoe NSVV kampioen werd

De titel was officieus al binnen. Bedrukte shirts, platte kar en huldiging waren geregeld. Alles en iedereen bij NSVV was klaar voor een kampioensfeest. De hoofdmacht moest alleen nog anderhalf uur de bus in om in Zoutelande plek 1 officieel veilig te stellen. Een dag in het spoor van de aanstaand kampioen in 2G, van minuut tot minuut.