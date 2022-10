Herenboerderij Hoeksche Waard zoekt meer mensen om hun ‘van boer tot bord’-idylle waar te maken

Ze willen grip op hun eten. Gezond voedsel, waarvan ze weten waar het vandaan komt en dat het eerlijk geproduceerd is. Met respect voor de boer, de dieren en de natuur. Dat, in een notendop, het ideaal van een aantal Hoeksche Waarders die zich sterk maken voor een Herenboerderij. Ofwel: een coöperatief gemengd boerenbedrijf dat eigendom is van zo’n tweehonderd huishoudens.

In die zin niet te verwarren dus met de oude definitie van een herenboer, aldus Erika de Koning, een van de initiatiefnemers. ,,Dat was een man met een hoop geld die zijn grond verpachtte aan een boer die hen flink liet betalen onafhankelijk van de opbrengst van die grond. Het agrarische equivalent van een huisjesmelker zeg maar.”

Van boer tot bord

Maar dit is precies het tegenovergestelde, vervolgt zij. ,,Er is wel een boer, maar die heeft een vast salaris, ook in geval van een misoogst. Zijn broodheer? Een coöperatie van zo’n tweehonderd tot tweehonderdvijftig huishoudens die groente, fruit en vlees van hem afnemen. En hem daarbij - niet verplicht, maar wel gewenst - meehelpen bij het zaaien, oogsten en verzorgen van de dieren.”

Vorig jaar zomer werden de eerste stappen gezet richting deze idylle. Een stuk of vijf Hoeksche Waarders die zich eerder afzonderlijk hadden aangemeld via de website herenboeren.nl werden door deze landelijke stichting met elkaar in contact gebracht, wat vervolgens uitmondde in een lokale coöperatie, een bestuur en samenwerkingsovereenkomst met de Stichting Herenboeren Nederland, die inmiddels ruim twintig van dergelijke coöperaties hebben vormgegeven.

Aan hen sindsdien de taak om het minimum aantal benodigde leden bij elkaar te sprokkelen. En, misschien belangrijker nog: ‘ergens op het eiland een stuk van zo’n twintig hectare landbouwgrond zien te bemachtigen’. ,,Voldoende om ongeveer vier- tot vijfhonderd eters het jaar rond te voeden”, aldus De Koning die toen ze van de plannen hoorde direct aan boord sprong.

Geen E-nummers

De leerkracht uit Nieuwendijk was vooral gegrepen door het gezondheidsaspect. ,,Thuis kook ik al jaren met zo veel mogelijk pure ingrediënten. Voor mij geen E-nummers. Maar van een bloemkool in de supermarkt weet je alsnog niet of en zo ja hoeveel pesticiden eraan vast kleven. De enige manier om daar invloed op te hebben, is door je eigen groenten te verbouwen. Of, nog beter: door het te laten verbouwen door iemand die er echt verstand van heeft.”

De droom van de Hoeksche dames- en herenboeren in wording? ,,Dat leden samen met de boer beslissen wat je op het land gaat zetten, wat er geoogst wordt en wat je mee naar huis neemt. Zodoende, hopelijk, ontstaat ook een soort community, waarbij je samen zorg draagt voor hetgeen je in je mond stopt.”

Startkapitaal

De Koning: ,,In ruil hiervoor kopen leden zich eenmalig in. Ga daarbij uit van duizend euro voor een eenpersoonshuishouden en het dubbele voor twee of meer personen. Zij moeten samen een startkapitaal van circa vier ton bij elkaar brengen om de herenboerderij te ontwerpen en aan te leggen.”

Zo moet de herenboerderij Hoeksche Waard er in de toekomst uit gaan zien.

Daarnaast betalen leden wekelijks ‘mondjesgeld’. ,,Denk aan zo’n 12 euro per week voor een pakket inclusief vlees en 8 euro voor een vegetarisch pakket. Een bedrag vergelijkbaar met wat je per eter normaal ook kwijt zou zijn in de supermarkt.”

Utopie

Dat de realisatie van deze utopie een lange adem vergt, snapt De Koning heel goed. Maar in het meest zonnige scenario zou de herenboerderij volgend oogstseizoen al van start kunnen gaan. ,,Het aantal belangstellenden is de negentig voorbij, waarbij 25 huishoudens reeds een voorschot hebben betaald op de eenmalige bijdrage. Ook zijn er inmiddels vergevorderde gesprekken met een geïnteresseerde boer.”

