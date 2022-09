Herinnering aan door de Duitsers gefusilleerde ‘Vijf van Greup’ blijft levend in Hoeksche Waard

Ze jagen koeien op hol en lijken soms ‘expres’ boven boerderij­en te vliegen: ‘Het is hier niet zoals in Texas’

Ze mogen dan heer en meester zijn in de lucht, vanaf de grond krijgen Apache-vliegeniers heel wat kritiek te verduren. Onder andere vanuit de Hoeksche Waard. Ze jagen er koeien en paarden op hol, verstoren broedende grutto’s en lijken soms ‘expres’ minutenlang boven boerderijen te klapwieken. Tja, zo weids en vrij vliegen als Maverick tijdens de beroemde ‘Top Gun’-trainingen is er in Nederland niet bij.

