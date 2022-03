Hét moment voor theaterspektakel Momentum is bijna daar: ‘Voorstelling is overweldigend’

Dansen en sjansen in De Koningshoe­ve voor het goede doel

De Back to the eighties and nighties-party in discotheek Alcazar, die jarenlang door de Hoeksche Waard Runners werd opgetuigd om geld in te zamelen voor de Roparun, is geschiedenis. De uitgaansgelegenheid in Puttershoek is immers ter ziele. Maar voorzitter Jan Vermeulen van zo’n beetje het meest succesvolle deelnemende team als het gaat om geld inzamelen, is niet voor één gat te vangen.

28 februari