Het tij is gekeerd: woningkopers lopen niet meer warm voor Hoeksche Waard

LIVE KNVB Beker | Klassieker in halve finale: Feyenoord thuis tegen Ajax

De loting voor de halve finales van de TOTO KNVB Beker leverde De Klassieker op: Feyenoord - Ajax. In de eredivisie hebben de Rotterdammers als koploper inmiddels acht punten voorsprong op Ajax (en PSV), vanavond staat een ticket voor de finale van het bekertoernooi op het programma. De aftrap in de Kuip is om 20.00 uur, via ons liveblog mis je geen moment!