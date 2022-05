Hij was bijna dood, nu verwacht Ton (55) 2.000 bezoekers op zijn fuif: ‘Elvis hield me op de been’

2020 was bepaald niet het beste jaar voor Stelloo. De Strijenaar zag zich vlak na de uitbraak van de coronapandemie genoodzaakt het jaarlijkse Elvis-festijn, dat al jaren een vaste waarde is op de Numandorpse evenementenkalender, te annuleren. In het najaar werd hij vervolgens zelf getroffen door het virus. ,,Na twee weken doodziek op bed belandde ik in het ziekenhuis. Daar werd ik getroffen door een hartinfarct. Ik was er zo slecht aan toe dat ze me zelfs moesten reanimeren.’’