Hoeksche Waard draait warm voor Formule 1-weekend in Zandvoort

indebuurt.nl De Rotterdam­se Hap: zo wordt het broodje Bistecca van Guliano gemaakt

In onze rubriek ‘De Rotterdamse hap’ onderzoeken we bekende Rotterdamse gerechten. Hoe zijn ze ontstaan? Hoe wordt het gerecht gemaakt en wat is het geheime ingrediënt? Dit keer in de spotlights: het broodje Bistecca van Guliano.