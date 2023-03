Hoeksche Waard wil dat de nieuwe burgemeester vooral een boegbeeld en een blijvertje is

Lydia is een leven lang Kasteel­vrou­we: ‘Ik ben echt zo’n heel vervelende Spartaan’

In 1977 begon ze als kantoormedewerkster en na 45 jaar trouwe dienst was het welletjes. Lydia van der Hoff, jarenlang één van de bekendste gezichten op Het Kasteel, nam afscheid van ‘haar’ Sparta. Hoewel, van een écht afscheid is geen sprake. ,,Ik had al vijf jaar verkering en was geen gevaar voor de spelers.”