Hoeksche Waard worstelt met opvang statushouders: ‘Anderen zoeken óók een betaalbaar huurhuis’

COLUMN ‘Voer dan maar weer 50 in om wél te mogen flitsen’

Veel reacties kreeg ik op mijn column over ‘racebaan’ Stevensweg, die ik ruim een week geleden schreef. Het waren er zelfs zó veel, dat ik nog niet eens iedereen netjes heb kunnen bedanken. Excuses daarvoor. Ik vroeg in die column naar eventuele ‘oplossingen’ voor dit al jaren spelende probleem en een aantal daarvan zet ik, zoals beloofd, vandaag even op een rijtje.