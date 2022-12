Hoeksche Waard zet vrijwilligers in het zonnetje: eerste 50 aanmeldingen worden beloond

Wethouder Van Waveren (Cultuur): ,,Er zijn vele vrijwilligers die zich bezighouden met onze natuur of die actief zijn in de culturele sector. Die activiteiten zorgen ook voor verbinding. Daar zijn we als gemeente dankbaar voor. Dus die initiatiefnemers zetten we ook graag in het zonnetje.”

En zo zijn er nog veel meer voorbeelden van vrijwilligerswerk te bedenken die een pluim verdienen. Zoals een vader of moeder die meehelpt op school, in de bibliotheek, bij de speeltuin of in het buurthuis. Een vriend(in) die een festival of evenement in het dorp organiseert en bewoners die zwerfafval opruimen in hun buurt. Of juist iemand die zich inzet voor (kwetsbare) ouderen of jongeren.