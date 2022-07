Hoeksche Waarders lopen in NK Tegelwippen voor op ‘concurrent’ Goeree-Overflakkee

In de Hoeksche Waard zijn sinds de start afgelopen maart al 6915 tegels uit de grond ‘gewipt’. Voor Goeree - Overflakkee is dat aantal 2127. Eva Braaksma van de organisatie wordt steeds op de hoogte gebracht als er weer ergens op een plek tegels zijn verwijderd. ,,De gemeente in de Hoeksche Waard heeft een grote inzending gedaan doordat een plein is vergroend. Dat is al bijna een derde van het totale aantal.”

We zijn al goed op weg, maar we mogen best nog wel even een eindsprin­tje gaan maken

Minder warm

De Hoeksche Waarders lopen in deze derby dus voorop, iets waar wethouder Harry van Waveren zeker tevreden mee is. Dat er zo’n groot verschil zou zijn, kwam voor hem als een verrassing. ,,We zijn best gelijkwaardige gemeenten, zij zetten zich ook veel in voor duurzaamheid’’, vertelt hij. ,,We zijn al goed op weg, maar we mogen best nog wel even een eindsprintje maken.” Van Waverens doel is 11.000 tegels, zo’n 1000 vierkante meter.