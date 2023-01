Hoeksche Waarders zien ze vliegen: bijna maandelijks een melding van een ufo

Bij het UFO Meldpunt Nederland kwamen vorig jaar 1657 meldingen binnen, tegenover 1680 een jaar eerder. Het absolute topjaar was het eerste coronajaar 2020 , toen veel mensen noodgedwongen thuis zaten en de tijd hadden om naar de hemel te staren. Veel meldingen zijn volgens het UFO Meldpunt logisch te verklaren: het gaat om meteorologische verschijnselen of licht dat afkomstig is van vliegtuigen of de industrie. Dat geldt ook voor het gros van de waarnemingen die afgelopen jaar uit Hoeksche Waard binnenkwamen.

‘Opmerkelijk’

Het UFO Meldpunt is in 2006 opgericht door Bram Roza, waarna Alex Griffioen zich in 2010 bij hem aansloot. Het meldpunt werd in zijn huidige vorm, met meldingen die zichtbaar zijn voor alle bezoekers, gelanceerd in 2011. Beiden raakten al jong geïnteresseerd in het onderwerp na het lezen van de ufo-boeken van hun vaders en de Amerikaanse tv-serie The X-Files. Het meldpunt is in het leven geroepen om meer zicht te krijgen op de waarnemingen in Nederland. Na een melding gaan de redactie van het meldpunt en bezoekers van de site op zoek naar een mogelijke oorzaak.