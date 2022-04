Hoera, de benzineprijs daalt (maar tanken in België blijft zelfs voor Hoeksche Waarders goedkoper)

Wie aan de grens woont, wipt al sinds jaren over om de tank vol te gooien. Geel-zwarte kentekens naar België voor benzine, wit-rode voor diesel naar Nederland. De vraag of je het milieu voor een paar euro’s voordeel wilt belasten met onnodig verstookte benzine laten we even buiten beschouwing. Feit blijft dat het de afgelopen weken ook voor Hoeksche Waarders lucratief was om in België te tanken, zeker nadat onze zuiderburen half maart de accijns met 17,5 cent per liter verlaagden. Het voordeel voor een automobilist uit de Hoeksche Waard kon daardoor oplopen tot twee tientjes, zelfs als de reiskosten werden meegerekend.