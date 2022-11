Honderden kinderen gaan met lege maag naar school: ‘Zonder ontbijt gaat het motortje niet aan’

Één na duurste huis op het eiland in de aanbieding: ‘slechts’ 2,3 miljoen euro (inclusief zwembad en bar)

Koopjesjagers opgelet! Het één na duurste huis dat te koop staat in Hoeksche Waard is in de aanbieding. Het paleisje aan de Kloosring in Oud-Beijerland wordt op huizenzoeksite Funda aangeboden voor een kleine 2,3 miljoen euro, vijf ton minder dan een paar maanden terug.

8 november