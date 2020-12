Huisarts van eerste coronadode: ‘Moet ik nog zorg blijven leveren aan mensen die weigeren of schelden?’

Krystl en Nico Dijkshoorn komen naar Rho Toneel

3 december Rho Toneel in Numansdorp heeft twee klinkende namen toegevoegd aan de winterprogrammering die in het nieuwe jaar zal starten. Op 20 februari betreedt zangeres Krystl het podium van de theaterschuur, twee weken later - op 6 maart - is Nico Dijkshoorn te gast in de knusse omgeving aan de Havenstraat.