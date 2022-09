Hulplijn Verwijshulp moet zoektijd naar kort verblijf voor patiënten aanmerkelijk inkorten

Hulplijn bemensen

,,Het vinden van een tijdelijke plek in de Hoeksche Waard voor opvang van patiënten met verschillende soorten problemen maar die wel willen terugkeren naar huis, was de laatste jaren een enorme uitdaging. Zeker als je op vrijdagmiddag snel diende te handelen. Als we nu zo’n plek zoeken, kunnen we als huisartsen en transferverpleegkundigen Verwijshulp inschakelen. We hoeven dus niet langer diverse zorgaanbieders te benaderen tot er een plek gevonden is, maar komen direct te weten wat er beschikbaar is. De patiënt is sneller en beter geholpen, omdat er gekeken naar waar ze het best geholpen worden’’, vult de Zuid-Beijerlandse huisarts Henk de Vos, die voorzitter van de Zorggroep Hoeksche Waard is, aan.