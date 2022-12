Iets minder imposant dan in Afrika, maar zeker niet te onderschatten: hier kun je prima op ‘safari’

Door de polder komt een nieuwe weg, tot verdriet van bewoners: ‘Je kunt ’m maar één keer verpesten’

Met bijna de wanhoop in de ogen stonden enkele (dijk)bewoners van Goudswaard, Piershil en Zuid-Beijerland deze week voor de gemeenteraad. Om hun ongenoegen uit te spreken over de nieuwe verkeersroute die voorligt om ‘hun’ Hoeksche Waard zuidwest beter bereikbaar te maken. ,,Als je diep in mijn hart kijkt, zou ik het liefst zien dat er helemaal geen nieuwe wegen komen dwars door stukken open land.’’

