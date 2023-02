In 16de eeuws graf in Oud-Beijerland is skelet ‘van één van oudste bewoners’ gevonden: ‘Historische sensatie’

‘Meisje van de buurtsuper’ Liesbeth staat met nieuwe roman in de schijnwer­pers

Signeersessies, lezingen, recensies. Sinds het verschijnen van haar tweede roman Zonder ons geen nieuwe dag staan de literaire schijnwerpers op Liesbeth Goedbloed gericht. Een vertelavond in Charlois, een soiree in de Hoeksche Waard - het maakt haar even de zichtbare auteur, want ook haar schrijverswerk blijft toch vooral in de luwte opborrelende gedachten ordenen.