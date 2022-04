In dit rijksmonument in Heinenoord kunnen straks 300 mensen eten en drinken

Proefdraai­en Windpark Oude Maas wordt uitgesteld door stormscha­de: ‘Geluids­over­last gaat meevallen’

Eind maart zouden de vijf windturbines van Windpark Oude Maas hun testfase ingaan, maar voorlopig is het proefdraaien nog niet begonnen. Herstelwerkzaamheden aan de turbines van 187 meter hoog houden de inwoners van Heinenoord, Barendrecht en Heerjansdam nog even in spanning over ‘de verwachte geluidsoverlast’.

7 april