In Hoeksche Waard werd 9 op de duizend jongeren verdacht van een misdrijf

MET VIDEO Chauffeur Leo begrijpt niets van verdwaalde collega’s: ‘Navigatie is hulpmiddel, je moet altijd zelf kijken’

Sinds het dodelijke truckdrama vorig jaar in de Hoeksche Waardse polder, maken bewoners zich grote zorgen om verdwaalde vrachtwagens. Niet helemaal onterecht, laat doorgewinterde vrachtwagenchauffeur Leo Tol zien. Rijden over smalle polderdijken en dorpsweggetjes vergt veel behendigheid. ,,Ineens plopt bij de Molendijk een bord op: gesloten voor vrachtwagens. Dan ben je dus al in het dorp.’’