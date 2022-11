Ina sloeg een aanbod van een miljoen euro af voor haar afgelegen stekkie: ‘Ik hoop hier 100 te worden’

Tijd van grote weekmark­ten in Hoeksche Waard lijkt voorbij: ‘Vroeger stonden hier 50 kramen, nu hooguit twaalf’

Ooit was het een wekelijks hoogtepunt waarvoor menig dorp in de Hoeksche Waard uitliep. Nu lijkt de tijd van grote weekmarkten voorbij, niet in de laatste plaats omdat steeds meer kooplieden ermee stoppen en opvolging lastig is. ,,Toch kun je een goede boterham verdienen op de markt.’’

12 november