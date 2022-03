Inbraak bij juwelierszaak in Oud-Beijerland: daders spoorloos

Hét moment voor theater­spek­ta­kel Momentum is bijna daar: ‘Voorstel­ling is overweldi­gend’

De spanning stijgt, het moment is bijna daar: na een lange aanloop beleeft het Hoeksche Waardse theaterspektakel Momentum vrijdag 11 maart zijn première. De adrenalinekick wint het in de laatste dagen voor de start van de spanning: ,,Deze voorstelling is overweldigend.’’

9 maart