Indonesische verzamelaar legt 41.000 euro neer voor een oud biljet van duizend gulden

Agrimarkt: geen Jumbo, wél een extra Lidl in dorp

13:31 De Agrimarkt-supermarkt in Poortwijk III in Oud-Beijerland wordt tóch geen Jumbo. Aanvankelijk zou de 'gele supermarktketen' de vestiging overnemen en ook tot een eigen winkel verbouwen, maar omdat er aan het Koninginneplein in het dorp al een Jumbo is gevestigd heeft de keten overeenstemming bereikt met Lidl.