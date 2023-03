Inzamelpunt bij Scouting Driestromengroep in Numansdorp gaat in vlammen op

Op het terrein van Scouting Driestromengroep aan de Veerweg in Numansdorp is het inzamelpunt voor rommelmarktspullen in vlammen opgegaan. De brandweerkorpsen van Numansdorp en Zuid-Beijerland werden donderdag even voor 06.00 uur opgepiept, maar het inzamelpunt viel niet meer te redden.

,,Het is heel vervelend’’, laat Hartrijk Timmers, voorzitter van Scouting Driestromengroep, weten. ,,We zamelen er spullen voor de rommelmarkt in, en al de spullen zijn verloren gegaan. Dat is vervelend voor de mensen die de spullen hebben gebracht, én voor ons. Er komt een onderzoek naar het ontstaan van de brand. Het is wel bijzonder, want er loopt bijvoorbeeld geen elektriciteit naar toe.’’

De grote rommelmarkt die door de Scouting op zaterdag 15 april in de dorpshaven van Numansdorp wordt gehouden, komt niet in gevaar. ,, Op zaterdag 1 april halen we in het dorp de meeste spullen op voor de rommelmarkt’’, vertelt de voorzitter (50). ,,Dit is het doordeweekse inzamelpunt dat is afgebrand en niet meer kan worden gebruikt. En we kunnen ook niet zomaar even een nieuwe container neerzetten.’’

Het had erger kunnen uitpakken

Timmers zit niet met zijn handen in het haar. ,,Dit is het kleinste gebouw dat ons op terrein staat, dus het had veel erger kunnen uitpakken. Je moet er toch niet aandenken dat het hoofdgebouw in de as zou zijn gelegd. Nee, het is heel vervelend en zorgt even voor gedoe, maar we zitten door de brand niet in zak en as.’’

Reageren? Brieven kunnen naar onze lezersredactie (met voor-, achternaam en adres (dit laatste niet voor publicatie). Een lezersbrief is max. 150 woorden en kan worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.