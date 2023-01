Jan Janssen overhandigt in Numansdorpse fietswinkel hetzelfde type racefiets waarop hij ooit de Tour won

MET VIDEO Man (71) die werd mishandeld bij woningin­braak in Willemstad zwaarge­wond in ziekenhuis

WILLEMSTAD - Een 71-jarige man uit Willemstad is zaterdag rond 18.10 uur zwaar mishandeld door twee inbrekers in een steegje aan de Boudewijn Drenkwaartlaan. Hij is daarbij zwaargewond geraakt. De man ligt ‘toegetakeld’ het ziekenhuis, aldus de politie.

29 januari