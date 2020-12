Jarno (20) uit 's-Gravendeel is wereldkampioen virtueel F1-racen: ‘Beloning voor 16 jaar hard werken’

Nederlan­der pakt wereldti­tel in Formule 1-game

17 december Voor het eerst is een Nederlander wereldkampioen in de Formule 1 geworden. Niet in de echte auto’s, maar in de officiële game over de raceklasse. Jarno Opmeer uit het Zuid-Hollandse ‘s-Gravendeel pakte vandaag de titel in de F1 Esports Series. Hij is in dienst bij Alfa Romeo Racing, het team van Kimi Räikkönen en Antonio Giovinazzi.