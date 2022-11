Jesse (20) herstelde na bedrijfsongeval, maar auto-ongeluk werd hem alsnog fataal: ‘Hij was een engel’

Onderzoek: ‘Als we niets doen, zal veel bijzondere natuur de komende eeuw verdwijnen’

Stel, de zeespiegel is over 50 jaar hoger, willen we in de regio dan hogere dijken of meer natuur? Het Wereld Natuur Fonds (WNF) en ARK Rewilding Nederland pleiten voor de ‘groene’ optie. Ze deden onderzoek naar de Rijn-Maasmonding, de delta waar de Noordzee overgaat in het Haringvliet en de Nieuwe Waterweg en denken dat het anders kan.

18 november