Johan en Marleen doen er alles aan om met allebei hun dochters in één huis te kunnen blijven wonen

Provincie en betrokken partijen praten over toekomst van de damherten

In het Nationaal Landschap Centrum in Numansdorp wordt donderdagavond een informatiebijeenkomst gehouden over de damherten in de Hoeksche Waard. De provincie Zuid-Holland verzamelt dan informatie op basis waarvan ze een nieuw besluit gaat nemen over de toekomst van de damherten die in de Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen leven.

1 juni