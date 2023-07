Johan laat per ongeluk zijn telefoon in het Spui vallen, maar dan duikt reddende engel Jochem op

Hoeveel­heid PFAS in de Hoeksche Waard volgens RIVM onschade­lijk voor zwemmers, maar er zijn nog vragen

De hoeveelheid PFAS in de Binnenmaas in Mijnsheerenland en bij het strandje bij Westmaas zijn niet schadelijk voor de gezondheid van zwemmers. Dat stelt de RIVM die dertien zwemlocaties in de omgeving van chemiefabriek Chemours onder de loep nam.