John had een burn-out en helpt nu mantelzorgers ook voor zichzelf op te komen

Van corona­proof alterna­tief naar nieuwe traditie: bourgondi­sche rally mét minibier­fest

Het was bedoeld als coronaproof alternatief voor het jaarlijkse Hoekse Bierfest. Maar het succes van de Hoekse Bier Rally on Tour smaakte naar meer. Zondag keert de rally terug. En, nu alles weer mag, plakt de organisatie er meteen een minibierfest aan vast. Om alvast in de stemming te komen.

4 juni