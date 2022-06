Johns kledingwinkel voor minima ging een paar jaar terug ten onder, maar nu zou het wél werken, denkt hij

De Groot is geen onbekende in de goededoelenwereld: in 2017 begon hij in het voormalige kantoor van de Rabobank aan het Vierwiekenplein in Oud-Beijerland de Minimabank Inloopkast. Armlastigen konden daar voor een prikkie merkkleding, vaak weggevertjes van bedrijven en consumenten, kopen.