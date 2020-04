Jongeren breken oogkas van 70-jarige man omdat hij ze vroeg normaal te doen

UPDATE Buurt stuurt makelaar een brief: ‘Andersge­tin­ten en asocialen niet welkom. We willen het hier gezellig houden’

13:30 Buitenlanders, andersgetinten en asocialen zijn niet welkom om in een buurt aan de zuidkant van ‘s-Gravendeel een woning te kopen. Gebeurt dat wel, dan worden ze er ‘niet met open armen ontvangen’. Dat staat in een brief van een ‘buurtcomité’ aan de Schiedamse makelaar, die recent met twee getinte mensen een koopwoning in het Hoeksche Waardse dorp bezichtigde. ‘Dit is een gezellige, sociale buurt. Dat willen we graag zo houden.’