Jongeren stomdronken achtergelaten in de vrieskou

Automobilist betuigt spijt na dramatisch ongeluk

30 november Heel de Hoeksche Waard was die week in juni van het vorig jaar al in shock. Eerst werd een meisje door een vrachtwagen van haar fiets gereden. Enkele dagen later overleed een scooterrijder na te zijn geschept door een auto. Die bestuurder die ‘enorm spijt’ heeft, hoorde vandaag 240 uur werkstraf tegen zich eisen.