Jongerengeldcoach Peter let op de kleintjes: ‘Jeugd actief benaderen om schulden te voorkomen’

Partij voor de Dieren: Schrap Swim to Fight Cancer vanwege PFAS in zwemwater

De Partij voor de Dieren wil dat er een streep gaat door Swim to Fight Cancer, een zwemevenement in het Wantij in Dordrecht. De partij is bezorgd over de gezondheid van de meer dan honderd mensen die eind augustus meedoen, vanwege de hoge concentratie PFAS die in Dordts water is aangetroffen.