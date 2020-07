Jongetje (11) rijdt in grote Duitse wagen over Numansdorpse dijk: ‘Het was toch rustig’

De wagen - een sportief Duits model - trok de aandacht nadat het voertuig heel abrupt stopte op een kruising. De agenten besloten om even te gaan kijken of alles goed ging. ‘Wij zagen achter het stuur een jongen zitten die wij niet ouder schatten dan 12 jaar’, aldus de politie. In de wagen zat nog een man.

‘Nu kan het weleens voorkomen dat iemand een babyface heeft, dus we spreken de twee personen rustig en professioneel aan.’ De man die als passagier in de auto zat, stapte vervolgens uit en bood zijn excuses aan. Hij had het jongetje een rondje laten rijden omdat het toch rustig was.



De agenten waren totaal verbijsterd toen zij hoorden dat het ventje pas elf jaar oud is. ‘Hij reed op de openbare weg, alleen achter het stuur. Toen wij de tranen van ons gezicht hadden geveegd, maakten wij het proces verbaal op. Dit verzin je niet.’