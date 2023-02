Jubilerend Hoekschewaards Landschap blikt vooruit naar 2073: ‘Dankzij robots weer terug naar de natuur’

Merijn denkt groen en doet groen: ‘Ik ben een natuurdomi­nee, maar zonder belerend vingertje’

‘There is no planet B’ staat op het shirt dat Merijn van den Hoogenhoff draagt. Het shirt - groen van kleur, maar had voor hetzelfde geld rood kunnen zijn - is geen krijgertje met tegenzin gedragen, maar een bewuste aankoop die hij vol overtuiging aantrekt. Hij profileert zich als natuurdominee in de Hoeksche Waard en hoopt de inwoners groener te laten denken én doen.

25 oktober