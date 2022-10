Jubileumeditie Molendag in de Hoeksche Waard blijkt met vertraging in trek

Hoe hip is het om anno 2022 een molen te bezoeken? Afgaande op de bezoekersaantallen van de Hoeksche Waardse Molendag is het antwoord op die vraag duidelijk: de molens in de ‘Waard’, die tot het culturele erfgoed op het eiland behoren, zijn nog steeds bijzonder in trek als zij een dag opengesteld worden voor het publiek.

Initiatief

De jubileumeditie van de ‘Molendag’ groeide, na een verplicht uitstel van twee jaar, dan ook uit tot een succes. Tot grote tevredenheid van mede-organisator Jesse in ’t Veld, molenaar van de Puttershoekse korenmolen De Lelie. Hij nam destijds, samen met molenaar Ab Mulder van Windlust in Westmaas, het initiatief om de Hoeksche Waardse Molendag te introduceren. ,,Sinds 1974 wordt elke tweede zaterdag van mei de Nationale Molendag georganiseerd door stichting De Hollandsche Molen. Vanaf 2000 is er in steeds meer plaatsen een regionale molendag op de kalender verschenen. In de Hoeksche Waard heeft dat wat langer op zich laten wachten. Ab en ik hebben de eerste aanzet gegeven en kregen meteen bijval van de andere molenaars. Inmiddels bestaat het organisatiecomité uit vijf leden.’’

Maar naast de openstelling van de molens - tien waren er toegankelijk, de molens van Nieuw-Beijerland en Zuid-Beijerland, beide in particulier bezit, bleven dicht - was er veel meer te beleven voor het publiek. De stoomsleepboot Hercules maakte een vaartocht van Oud-Beijerland naar Puttershoek, met de inzet van oude bussen kon een kleine tour langs drie molens gemaakt worden, oude machines als een stoomtrekker en een dorsmachine en oude ambachten als de smid en scharensliep waren ‘aan het werk’. ,,We wilden het programma op die manier nog meer inhoud geven. De bustocht met oude bussen bleek enkele jaren geleden tijdens de museumtour al succesvol en sloeg ook dit keer aan. We gaan binnenkort evalueren, maar zeker is dat er een elfde editie komt en dat we toevoegingen aan het programma van de Molendag als positief hebben ervaren.’’

Acties

Bij de 200 jaar oude molen De Hoop in Maasdam was het druk, net als bij de Poldersche Molen in dezelfde plaats en in Goidschalxoord, Piershil en Puttershoek. De molens in Westmaas (Windlust) en ’s-Gravendeel (’t Vliegend Hert) waren ook open voor publiek, maar draaien nog steeds niet nadat ruim een halfjaar geleden scheuren in het laswerk van de roeden waren aangetroffen. ,,Toch was de belangstelling ook bij die molens goed’’, concludeert Jesse in ’t Veld. ,,Tijdens de Molendag zijn er verschillende acties geweest, voor het inzamelen van geld om het herstel van de molens te ondersteunen.’’ De verkoop van seuters, de plaatselijke lekkernij van ’s-Gravendeel, bleek daarbij een groot succes.

De molens blijken als cultureel erfgoed niet alleen populair, ook het vak van molenaar is in de Hoeksche Waard in trek. In ’t Veld: ,,Landelijk gezien is de molenaar 62 jaar oud, in de Hoeksche Waard ligt dat gemiddelde aanmerkelijk lager met 41 à 42 jaar. Ik ben met mijn 27 jaar nog niet eens de allerjongste, want William Bouter van de molen in Goidschalxoord is nog jonger. Bij het Gilde van Vrijwillige Molenaars kun je in twee jaar het molenaarscertificaat halen. Dat blijkt nog steeds in trek.’’ De opvolging van In ’t Veld in Puttershoek lijkt al geregeld: ,,Ik heb twee jongens van veertien en vijftien rondlopen die technisch gezien al alles van de molen weten.’’

Volledig scherm In Maasdam was er naast aandacht voor de molen ook ruimte voor oude ambachten © Jeffrey Groeneweg

