Juf Hanny zwaait af na 43 jaar (!) op basisschool De Schelp

Een vrijstaand huis voor 130.000 euro? Zo kreeg Niels het voor elkaar

Een vrijstaand huis voor 130.000 euro, waar vind je dat nog? Het antwoord is: in Oud-Beijerland. Doordat Niels van der Jagt als alleenstaande starter nergens een betaalbare koopwoning kon vinden, liet hij een mini-huisje bouwen. ,,Het is hier heerlijk wonen!’’

23 september